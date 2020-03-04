Кто станет оппонентом Трампа? Байден вернул себе лидерство среди демократов

Бывший вице-президент Джо Байден на масштабном праймериз в супервторник побеждает в восьми штатах из 14.

Байден одержал победу в Арканзасе, Массачусетсе, Миннесоте, Оклахоме, Алабаме, Вирджинии, Северной Каролине и Теннесси.

Его оппонент Берни Сандерс взял первенство в трех штатах – Колорадо, Вермонт и Юта.

Майкл Блумберг одержал победу на кокусах в Американском Самоа.

В других штатах сейчас идет подсчет голосов.

От республиканцев главным лидером остается действующий президент США Дональд Трамп. Он побеждает в 11 штатах.

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Super Tuesday – это вторник, когда в США проходят масштабные праймериз в 14 штатах одновременно, в том числе в двух наиболее населенных, Калифорнии и Техасе, а также в Американском Самоа и среди демократов за границей.

3 февраля прошли кокусы в Айове, а 12 февраля праймериз в Нью-Гемпшере. Также своего кандидата выбрали в Неваде и Южной Каролине.

Демократическая национальная конвенция (съезд партии) состоится 13-16 июля, а президентские выборы – 3 ноября.

Факты ICTV ранее писали о том, кто будет следующим президентом США и почему провалился импичмент Трампу.