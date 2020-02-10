Кто будет следующим президентом США и почему провалился импичмент Трампу

Импичмент, международные скандалы и личные обиды. Президентская кампания 2020 имеет все шансы стать самой ожесточенной и грязной в истории США.

Президент США выступил с обращением к Конгрессу о состоянии дел в стране. Трамп традиционно похвалил сам себя. Зал разделился на два лагеря. Соратники Трампа республиканцы купали президента в овациях, демократы показательно не реагировали.

Но наиболее красноречиво свое отношение демонстрировала спикер Нэнси Пелоси, которая перед речью протянула руку Трампу и он ее не пожал. После обращения, мадам спикер демонстративно под камеры, которые транслировали событие в прямом эфире на всю страну, разорвала речь Трампа.

Дональд не только вышел сухим из воды, но и подмочил репутацию демократам, которым не удалось отправить его в отставку. Это придаст Трампу голосов и уверенности, что он все делает правильно, как во внутренней, так и внешней политике, – говорят аналитики.

Самоуверенность Трампа уже на выборах в 2020 году может оказаться мыльным пузырем. Сразу несколько социологических опросов показали, что 51% американцев выступают за отстранение нынешнего президента от власти.

Но демократам тоже рано радоваться. В их лагере проблема на проблеме. На этой неделе на внутрипартийных выборах, так называемых кокусах, у них дала сбой система подсчета голосов. Да и явного партийного лидера, в отличие от республиканцев, у них нет.

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Не исключено, что победит бывший вице-президент Джо Байден, на расследование против которого в скандальном телефонном разговоре и намекал Зеленскому Трамп, или известный миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

В 2016 году между Трампом и Блумбергом пробежала черная кошка.

В начале прошлой президентской кампании Блумберг поддержал Хиллари Клинтон, а Трампа назвал фейковых миллиардером. Сейчас Блумберг претендент на кандидата от оппозиции. Он заявил, что готов потратить миллиард долларов на победу в выборах участника от демократов, даже если это будет не он.

Трамп перешел к личным оскорблениям. Дональд известен тем, что придумывает своим оппонентам липкие прозвища. Джо Байдена прозвал сонным Джо, тот не растерялся и в ответ назвал Трампа клоуном. А миллиардера Блумберга обозвал коротышкой.

Рост Блумберга метр семьдесят три, Трампа метр девяносто. Предвыборная кампания не успела начаться, а кандидаты уже прибегают к body shaming’у. Это когда одни унижают других из-за веса, формы носа или другие параметры внешности.

Трамп даже несмотря на рекомендации своих советников не реагировать на реплики Блумберга, все равно не выдерживает. Очевидно, миллиардер все же чем-то сильно задел Дональда.

Похоже, после поражения демократов по делу импичмента Трамп думает, что схватил Бога за бороду. Сейчас все указывает на то, что второй срок у него в кармане. Но насколько непредсказуемыми могут быть американские выборы, мы уже увидели в 2016 году.

Факты ICTV ранее писали о том, что Трамп уволил свидетелей по делу об импичменте.