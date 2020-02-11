Выборы президента США: кандидаты от демократов и их отношение к Украине

Все демократы, борются за номинацию, осуждают российскую агрессию против Украины. Но некоторые выступают за жесткую позицию Вашингтона в отношении Москвы. Например, сенатор Эми Клобучар, которая посетила Украину в 2016 году, за сильные санкции против России.

Согласно данным опросов, за первенство в Нью-Гемпшире будут соревноваться Берни Сандерс и Пит Бутиджидж. Сандерс сенатор из Вермонта, соседнего штата, и в 2016 году он победил здесь с отрывом в более чем 20% голосов от Клинтон.

Далее следуют Эми Клобучар, Элизабет Уоррен и Джо Байден, у которых почти одинаковые шансы на победу. В целом по стране, четверка лидеров выглядит иначе.

Байден еще на втором месте, а на четвертом Майкл Блумберг, получивший фактически нулевой результат в Айове. Он делает ставку на штаты, которые голосуют позже, и тратит на агитацию бешеные деньги. В настоящее время 250 млн долларов на рекламу на телевидении, и еще 50 на соцсети. Эксперты рассматривают его как потенциального лидера.

Факты ICTV ранее писали о том, кто будет следующим президентом США и почему провалился импичмент Трампу.

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