Цены на нефть упали на 30% после разрыва соглашения России с ОПЕК

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель. Такой прогноз сделали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs.

По состоянию на 9 марта стоимость барреля Brent на открытии торгов Лондонской биржи ICE упала на 30% до 31 доллара.

аналитики протестировали при каком ценовом уровне смогут работать некоторые производители. Кроме того, банк снизил свои прогнозы на второй и третий квартал, предположив, что стоимость барреля Brent не будет превышать $30.

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Аналитики Goldman Sachs связывают обвал цен на нефть с развалом нефтяной сделки между Россией и ОПЕК.

– Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну, – говорится в отчете.

По мнению аналитиков банка, сейчас прогноз для рынка нефти еще более плачевный, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса.

Напомним, падение нефтяных цен началось после разрыва сделки России с ОПЕК. Стороны 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. С апреля все ограничения будут сняты.