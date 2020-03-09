Рубль на міжнародному валютному ринку обвалився відносно до долара й євро.

Так, станом на 9 березня на 10.30 європейська валюта виросла вище 86 рублів, долар США – вище 75. Центральний банк призупинив закупівлі валюти на 30 днів.

До цього середній курс рубля до долара тримався на рівні 65 рублів.

Поки це тільки міжнародні торги, основна площадка – Московська біржа – відкриється лише завтра.

У той же час, в Москві повідомляють про дефіцит іноземної валюти в обмінниках.

Жителі столиці після новин про обвал російської валюти вирішили поміняти рублі на євро та долари.

Нагадаємо, такий різкий стрибок рубля стався після падіння ціни на нафту. Так, вартість бареля Brent на відкритті торгів Лондонської біржі ICE впала на 30% до 31 долара.