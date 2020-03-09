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Факти / Світ / Росія

Ціни на нафту впали на 30% після розриву угоди Росії з ОПЕК

Ціна на нафту марки Brent може обвалитися до $20 за барель. Такий прогноз зробили аналітики американського інвестбанку Goldman Sachs.

Станом на 9 березня вартість бареля Brent на відкритті торгів Лондонської біржі ICE впала на 30% до 31 долара.

Аналітики протестували за яким ціновим рівнем зможуть працювати деякі виробники. Крім того, банк знизив свої прогнози на другий і третій квартал, припустивши, що вартість бареля Brent не перевищуватиме $30.

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Аналітики Goldman Sachs пов’язують обвал цін на нафту з розвалом нафтової угоди між Росією й ОПЕК.

– Ми вважаємо, що ОПЕК і Росія на цих вихідних почали цінову війну, – йдеться в звіті.

На думку аналітиків банку, зараз прогноз для ринку нафти ще більш жалюгідний, оскільки йдеться про значне падіння попиту на нафту через коронавірус.

Нагадаємо, падіння нафтових цін почалося після розриву угоди Росії з ОПЕК. Сторони 6 березня не змогли домовитися про продовження угоди щодо обмеження видобутку нафти. З квітня всі обмеження будуть зняті.

Джерело: Bloomberg

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