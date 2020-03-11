Госдума РФ приняла поправки в Конституцию и обнулила срок Путина

10 марта на пленарном заседании Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки в Конституцию России, которые позволяют Путину раз баллотироваться в президенты России.

Такие изменения предложила бывшая космонавт, а ныне депутат от Единой России Валентина Терешкова.

— Предлагаю или снять ограничения президентских сроков, или записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства, — заявила она.

Согласно принятым поправкам один и тот же человек может переизбираться президентом РФ неограниченное количество раз.

Владимир Путин выступил против того, чтобы вообще исключить из Конституции ограничения президентских сроков, но признал допустимым обнуления сроков для себя как действующего президента — если это одобрит Конституционный суд.

Читайте: “Свои” на топ-должностях и один срок президента: Путин предлагает изменить Конституцию

Идею досрочных выборов он не поддержал, поэтому автор отозвал ее.

11 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправках к Конституции.

Согласно поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.

Другие поправки в Основной закон запрещают действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним. Депутаты согласились с поправкой, что РФ является правопреемником СССР на своей территории.

К слову, в Москве возле памятника князю Владимиру на Боровицкой площади около 100 человек протестуют против обнуления президентских сроков для действующего президента Владимира Путина.

Участники по очереди становятся перед памятником, держа в руках плакат с надписью НЕТ.