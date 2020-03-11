Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції та обнулила термін Путіна

10 березня на пленарному засіданні Державна Дума Російської Федерації ухвалила поправки до Конституції Росії, які дозволяють Путіну вкотре балотуватися у президенти Росії.

Такі зміни запропонувала колишня космонавт, а нині депутат від Єдиної Росії Валентина Терешкова.

– Пропоную або зняти обмеження президентських термінів, або записати в одну зі статей законопроекту положення про те, що після вступу в силу оновленої Конституції чинний президент, як і будь-який інший громадянин, має право обиратися на пост голови держави, – заявила вона.

Відповідно до ухваленої поправки одна й та ж людина може переобиратися президентом РФ безмежну кількість разів.

Володимир Путін виступив проти того, щоб взагалі виключити з Конституції обмеження президентських термінів, але визнав допустимим обнулення термінів для себе як чинного президента – якщо це схвалить Конституційний суд.

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Ідею дострокових виборів він не підтримав, тому автор відкликав її.

11 березня Держдума ухвалила у третьому, остаточному читанні внесений президентом РФ Володимиром Путіним закон про поправки до Конституції.

Згідно з поправками, президентом може бути обраний громадянин РФ, який досяг 35 років, який постійно проживає в РФ не менше 25 років, не має і не мав раніше іноземного громадянства.

Інші поправки до Основного закону забороняють дії щодо відчуження частини території РФ, а також заклики до них. Депутати погодилися з поправкою, що РФ є правонаступницею СРСР на своїй території.

До слова, у Москві біля пам’ятника князю Володимиру на Боровицькій площі близько 100 людей протестують проти обнулення президентських термінів для чинного президента Володимира Путіна.

Учасники за чергою стають перед пам’ятником, тримаючи в руках плакат із написом НІ.