Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції та обнулила термін Путіна

10 березня на пленарному засіданні Державна Дума Російської Федерації ухвалила поправки до Конституції Росії, які дозволяють Путіну вкотре балотуватися у президенти Росії.
Такі зміни запропонувала колишня космонавт, а нині депутат від Єдиної Росії Валентина Терешкова.
– Пропоную або зняти обмеження президентських термінів, або записати в одну зі статей законопроекту положення про те, що після вступу в силу оновленої Конституції чинний президент, як і будь-який інший громадянин, має право обиратися на пост голови держави, – заявила вона.
Відповідно до ухваленої поправки одна й та ж людина може переобиратися президентом РФ безмежну кількість разів.
Володимир Путін виступив проти того, щоб взагалі виключити з Конституції обмеження президентських термінів, але визнав допустимим обнулення термінів для себе як чинного президента – якщо це схвалить Конституційний суд.
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Ідею дострокових виборів він не підтримав, тому автор відкликав її.
11 березня Держдума ухвалила у третьому, остаточному читанні внесений президентом РФ Володимиром Путіним закон про поправки до Конституції.
Згідно з поправками, президентом може бути обраний громадянин РФ, який досяг 35 років, який постійно проживає в РФ не менше 25 років, не має і не мав раніше іноземного громадянства.
Інші поправки до Основного закону забороняють дії щодо відчуження частини території РФ, а також заклики до них. Депутати погодилися з поправкою, що РФ є правонаступницею СРСР на своїй території.
До слова, у Москві біля пам’ятника князю Володимиру на Боровицькій площі близько 100 людей протестують проти обнулення президентських термінів для чинного президента Володимира Путіна.
Учасники за чергою стають перед пам’ятником, тримаючи в руках плакат із написом НІ.