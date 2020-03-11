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Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Суд в США приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.

Харви Вайнштейн — американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий Оскар и BAFTA за фильм Влюбленный Шекспир.

Он одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда.

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Напомним, первые обвинения против Вайнштейна стали всплывать в октябре 2017 года. В авторитетных изданиях вышли публикации о десятках случаев сексуальных домогательств со стороны продюсера, происходивших на протяжении нескольких десятилетий.

Также публично выступили против него актрисы Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд.

К слову, в материалах уголовного дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна было письмо, где он угрожает актрисе Дженнифер Энистон.

Источник: CNBC

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