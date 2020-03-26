Расстрелы в Новой Зеландии: обвиняемый сознался в убийстве 51 человека

Мужчина, обвиненный в смертельных нападениях на мечети в новозеландском городе Крайстчерч год назад, признал себя виновным в 51 убийстве.

29-летний Брентон Таррант также признался в покушении на убийство еще 40 человек и обвинении в терроризме.

Ранее он отрицал обвинения и должен был предстать перед судом в июне.

Дата вынесения приговора еще не установлена, но Тарранту грозит пожизненное заключение по обвинению.

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Изменение в суде произошло во время спешно назначенного судебного заседания, когда страна начала четырехнедельную блокировку по поводу вспышки коронавируса.

Пулеметные атаки на две мечети вызвали шок во всем мире. После убийств Новая Зеландия ввела более строгие законы об оружии.

Напомним, в марте 2019 года в городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии мужчина расстрелял прихожан в мечети. В результате погиб 51 человек.