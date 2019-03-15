Что произошло?
В мечетях Крайстчерче и пригорода Линвуда (Новая Зеландия) боевики устроили стрельбу. В мечетях находились около 500 человек. Стрельба произошла около 13.40 (2.40 по киевскому времени).
Сколько человек погибло?
В результате нападения погибло 49 человек (41 человек погиб сразу, остальные 8 - в больнице) и еще 48 получили ранения, сообщили в полиции. Погибшие были прихожанами мечети, в которую ворвался стрелок. Он заблокировал двери, преградив жертвам путь отхода, и начал стрелять в толпу.
Что известно о нападавших?
Стрелок был один, 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он придерживался ультраправых взглядов. Во время расстрела прихожан он вел прямую трансляцию в сети в течение 17 минут. Аккаунты стрелка были удалены со всех социальных сетей. Видео, которое мгновенно разлетелось интернетом, сейчас пытаются изъять из сети, блокируя все аккаунты, которые его распространяют. Таррант опубликовал в сети манифест на 87 страниц, который объясняет его мотивы. В нем говорится о ненависти к мигрантам.
Что сделала полиция?
Полиция заблокировала город, в том числе школы и правительственные здания. Сейчас все мечети в стране остаются под защитой полиции. Суд над стрелком состоится завтра утром.
Кто организовал теракт?
Через несколько часов полиция сообщила, что четыре человека были взяты под стражу - три мужчины и одна женщина. Также во время расстрела прихожан поступило сообщение о двух подозрительных рюкзаках, оставленных на железнодорожной станции Окленда. Правоохранители произвели два контролируемых взрыва. Для исследования рюкзаков задействовали робота. Территория была оцеплена в радиусе 100 метров. Оклендская полиция заявила, что контролируемая детонация в центральном Окленде не была связана с атакой на мечеть.
Что было написано в манифесте?
Одной из причин теракта он называют смерть Эбби Окерлунд (девочка, которая умерла в 2017 году во время теракта в Стокгольме). Другая - поражение Мари Ле Пен на выборах во Франции. Кроме того, он сравнивает себя с Нельсоном Манделой и уверен, что его так же как и Манделу, оправдают и освободят из тюрьмы через 27 лет. Своими действиями террорист хотел "отомстить за гибель европейцев", а также инициировать дискуссию, посеять хаос и панику. Огнестрельное оружие выбрал, поскольку, по его словам, хотел возобновить спор между сторонниками и противниками ношения оружия в США.