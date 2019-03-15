Что было написано в манифесте?

Одной из причин теракта он называют смерть Эбби Окерлунд (девочка, которая умерла в 2017 году во время теракта в Стокгольме). Другая - поражение Мари Ле Пен на выборах во Франции. Кроме того, он сравнивает себя с Нельсоном Манделой и уверен, что его так же как и Манделу, оправдают и освободят из тюрьмы через 27 лет. Своими действиями террорист хотел "отомстить за гибель европейцев", а также инициировать дискуссию, посеять хаос и панику. Огнестрельное оружие выбрал, поскольку, по его словам, хотел возобновить спор между сторонниками и противниками ношения оружия в США.