Розстріли у Новій Зеландії: обвинувачений зізнався у вбивстві 51 людини

Чоловік, якого звинувачують у смертельних нападах на мечеті в новозеландському місті Крайстчерч рік тому, визнав себе винним в 51 убивстві.

29-річний Брентон Таррант також зізнався в замаху на вбивство ще 40 осіб і звинуваченні в тероризмі.

Раніше він заперечував звинувачення і повинен був постати перед судом в червні.

Дата винесення вироку ще не встановлена, але Таррант загрожує довічне ув’язнення за звинуваченням.

Читайте: Теракти на Шрі-Ланці стали помстою за розстріл мечеті в Новій Зеландії

Зміна в суді відбулося під час спішно призначеного судового засідання, коли країна почала чотирьохтижневе блокування щодо спалаху коронавірусу.

Кулеметні атаки на дві мечеті викликали шок у всьому світі. Після вбивств Нова Зеландія ввела більш суворі закони про зброю.

Нагадаємо, в березні 2019 року в місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії чоловік розстріляв прихожан в мечеті. В результаті загинула 51 людина.