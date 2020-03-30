Надели наручники и бросили одного с эпилепсией: в аэропорту Лиссабона умер украинец

В Португалии гражданин Украины умер во время приступа эпилепсии после того, как работники миграционной службы применили против него физическую силу, надели кандалы и оставили одного в помещении.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха.

— Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы, — написал Садоха.

По его словам, в аэропорту Лиссабона мужчине было отказано во въезде в Португалию по непонятным пока причинам. После требований объяснить ситуацию ему одели кандалы и применили против него физическую силу.

— В таком состоянии (в кандалах, — Ред.) его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть, — отмечает глава Союза украинцев в ​​Португалии.

Трагедия произошла 11 марта, однако местные СМИ обнародовали информацию 29 марта.

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