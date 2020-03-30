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Наділи наручники і кинули одного з епілепсією: в аеропорту Лісабона помер українець

У Португалії громадянин України помер під час приступу епілепсії після того, як працівники міграційної служби застосували проти нього фізичну силу, вдягнули кайдани і залишили самого у приміщенні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

– Інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за вбивство громадянина України, який приїхав до Португалії в пошуках праці, – написав Садоха.

За його словами, в аеропорту Лісабона чоловіку було відмовлено у в’їзді до Португалії з незрозумілих наразі причин. Після вимог пояснити ситуацію йому одягнули кайдани і застосували проти нього фізичну силу.

– У такому стані (в кайданах, – Ред.) його залишили одного в кімнаті, де з ним стався приступ епілепсії, в результаті чого наступила смерть, – зазначає голова Спілки українців у Португалії.

Трагедія сталася 11 березня, однак місцеві ЗМІ оприлюднили інформацію 29 березня.

Раніше в Іспанії через шторм Глорія загинув українець.

Фото: Pixabay

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