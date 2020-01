В Испании из-за шторма Глория погиб украинец – СМИ

В Испании в результате шторма Глория погибли пять человек, среди которых украинец. По сообщениям местных СМИ, им оказался 55-летний мужчина, тело которого нашли в районе возле торгового центра в городе Каркайшент.

Причины его смерти устанавливаются. Но из-за того, что на теле нет следов насилия, считается, что он погиб из-за погодных условий.

Strong winds from #StormGloria have lead to HUGE waves in #Mallorca 🇪🇸pic.twitter.com/6mYYROxpAp

— Chris Page – Weatherman (@ChrisPage90) 22 января 2020 г.