В Испании из-за шторма Глория погиб украинец – СМИ

В Испании в результате шторма Глория погибли пять человек, среди которых украинец. По сообщениям местных СМИ, им оказался 55-летний мужчина, тело которого нашли в районе возле торгового центра в городе Каркайшент.

Причины его смерти устанавливаются. Но из-за того, что на теле нет следов насилия, считается, что он погиб из-за погодных условий.

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К слову, ранее СМИ сообщали о четырех погибших. 44-летний мужчина попал в смертельное ДТП, на 63-летнего мужчину обрушилась крыша. Еще два человека умерли от переохлаждения.

Вследствие шторма без электричества до сих пор остаются 200 тыс. человек. Закрыты школы, частично приостановлено движение железнодорожного транспорта в отдельных регионах.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кашмире 57 человек погибли из-за схода лавины.

Источник: Europa Press

Фото: Denise Twigger