Впервые с 2002 года: цена на нефть WTI достигла минимума

Во время торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки WTI опускалась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $19,48 за баррель (минус 8,5%). Однако позже поднялась до $20,4 за баррель (минус 5,5%).

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в июне 2019 году на открытии торгов падала на 7,92% — до $23,01 за баррель. Позже баррель Brent поднялся до $23,5 (минус 6,1%).

Напомним, впервые рекордно низкие цены на нефть зафиксировали две недели назад — цена Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $26. Позже стоимость майских фьючерсов снизилась уже до $24,72, цена упала более чем на 9%.