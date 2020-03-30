Впервые с 2002 года: цена на нефть WTI достигла минимума

Во время торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки WTI опускалась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $19,48 за баррель (минус 8,5%). Однако позже поднялась до $20,4 за баррель (минус 5,5%).
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в июне 2019 году на открытии торгов падала на 7,92% — до $23,01 за баррель. Позже баррель Brent поднялся до $23,5 (минус 6,1%).
Напомним, впервые рекордно низкие цены на нефть зафиксировали две недели назад — цена Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $26. Позже стоимость майских фьючерсов снизилась уже до $24,72, цена упала более чем на 9%.
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