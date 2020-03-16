Черная неделя мировой экономики: как повлияет на Украину удешевление нефти

Мировые рынки лихорадит от коронавируса. Из-за сокращения товарооборота ценные бумаги валятся, бизнесмены теряют миллиарды, а нефть вообще обвалилась на треть только за один день — с 45 $ до 35 $ за баррель.

В государствах, чья экономика слишком зависит от экспорта черного золота, в том числе в России, обвалилась национальная валюта. Рубль просел до минимальных показателей за последние четыре года. Аналитики назвали 9 марта черным понедельником.

Китай стал меньше импортировать, в том числе углеводородов. И не только он. От замедления экономической динамики страдает немало стран. Из-а карантинов и нарушений логистических цепей самолеты, корабли и грузовики стали потреблять меньше топлива. Дефицита нефти не было и до пандемии, а с ней и подавно. Поэтому экспортеры просто начали захлебываться своим же товаром.

Но сам по себе коронавирус далеко не главная и не единственная причина обвала нефтяных цен. Черному понедельнику предшествовала черная пятница. За два дня до обвала цен крупнейшие экспортеры нефти в мире собрались в венской штаб-квартире ОПЕК.

Страны нефтяного картеля во главе с Саудовской Аравией плюс Россия, Казахстан и другие влиятельные игроки пытались договориться о коллективном сокращении добычи черного золота. Чтобы уравновесить спрос-предложение, а затем и стабилизировать цены. Ведь статистика говорит, что с каждым годом фундаментальное потребления нефти в мире падает.

По разным данным, на этой конференции саудиты серьезно поссорились с русскими. Эр-Рияд вроде предложил Москве сократить добычу. Эмиссары Путина отказались. Соглашение было сорвано и нефть обвалилась.

Путин хлопнул дверью в ОПЕК, сел в свой бензовоз под названием Россия и поехал дальше уже сам по себе без каких-либо соглашений. Он думал, что саудиты будут искать с ним компромисс, но они наоборот — начали вставлять палки в колеса — увеличили добычу до исторических рекордов и дали потребителям в Азии, Европе и США скидки. Похоже, если Путин не развернет бензовоз назад, у него начнутся проблемы с двигателем, который чинить придется за счет своего же населения.

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Но почему Москва и Эр-Рияд поссорились, если для обоих выгодно повысить и стабилизировать цены? Потому что кроме экономики есть еще и политика. На игру россиян и саудитов существенно влияют американцы. А точнее — их революция сланцевой нефти. Пока Аравия и Россия последние четыре года квотировали добычу, их долю рынка забирала сланцевая нефть из Америки, которая не входит в картель, а соответственно и не имеет обязательств сокращать производство.

Россияне решили показать американским сланцевикам кузькину мать. Ведь при низких ценах на традиционную нефть, дорогостоящая добыча сланцевой теряет спрос. Кроме этого, у Путина очевидно есть и личный мотив — отомстить Америке за санкции против Северного потока-2, которые тоже связаны с сланцевыми производителями нефти и газа.

Серьезные санкции в энергетическом секторе возможны, если в этом году в Белый дом придет враг Путина Байден, но пока у власти Трамп, действия ВВП похожи на ситуацию: Назло маме уши отморожу. Ведь Россия с нынешними ценами на нефть ежедневно теряет сто миллионов долларов.

А что же саудиты? С точки зрения геополитики, им тоже было выгодно разрушить соглашение ОПЕК +, снизить цены и ударить по вражескому Ирану. Ведь аравийцы не забыли прошлогоднюю атаку дронов на свою нефтедобывающую инфраструктуру. Удары, которые в течение одного часа вырубили половину аравийского экспорта, по разным данным, совершили хуситы с помощью иранского оружия и российских разведданных. Поэтому для саудитов важно истощить союзника Кремля.

Но насколько далеко может зайти ценовая война между русскими и саудитами? И первые, и вторые уже заявили, что готовы выбросить на рынок больше нефти. Это неизбежно приведет к еще большему падению цен. Эксперты даже не исключают 20$ за баррель. Но при таком сценарии запас прочности у Эр-Рияда больше. Себестоимость барреля в некоторых месторождениях их пустыни — десять зеленых, в России — двадцать. К тому же, у русских, в отличие от аравийцев, истощенные месторождения и нет новых технологий.

К тому же, в российском бюджете нефть заложена по 42$, а не по 35$ как сейчас. Если игра на понижение будет продолжаться и дальше — под угрозой окажутся российские государственные компании, которые будут спасать благодаря фонду национального благосостояния, но он тоже не резиновый. Поэтому, очевидно, придется возвращаться за стол переговоров.

Для нас, как страны-импортера топлива, низкие цены на нефть — это плюс. Но дело в том, что все сырьевые рынки связаны. Поэтому нефть может повлечь за собой металлургию и аграрный сектор. А это наши самые большие статьи валютных доходов. Да и с курсом доллара и коронавирусом непонятно, что будет.

Эксперты говорят, что обычно рынок топлива отыгрывает падение цен на нефть через две-три недели. То есть, теоретически бензин на украинских заправках должен подешеветь уже в апреле. Но Украина — государство парадоксов: когда нефть дорожает, то у нас бензин сразу же ползет вверх, когда дешевеет — цены остаются на месте.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что АМКУ ждет снижения цен на бензин после обвала стоимости нефти.