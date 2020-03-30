Вперше з 2002 року: ціна на нафту WTI досягла мінімуму

Під час торгів на біржі ICE в Лондоні вартість ф’ючерсу на нафту марки WTI опускалася нижче $20 за барель вперше з 2002 року.
Про це свідчать дані торгів.
Так, ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до $19,48 за барель (мінус 8,5%). Однак пізніше піднялася до $20,4 за барель (мінус 5,5%).
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Вартість ф’ючерсу на нафту марки Brent у червні 2020 року на відкритті торгів падала на 7,92% − до $23,01 за барель. Пізніше барель Brent піднявся до $23,5 (мінус 6,1%).
Нагадаємо, вперше рекордно низькі ціни на нафту зафіксували два тижні тому – ціна Brent вперше з 2003 року опустилася нижче $26. Пізніше вартість травневих ф’ючерсів знизилася вже до $24,72, ціна впала більше ніж на 9%.
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