Правительство Финляндии сообщило о продлении карантина в стране на месяц.

Принятые ранее меры показали свою эффективность, поэтому ограничения будут продлены.

— Серьезность эпидемии коронавируса в Финляндии требует продолжения принятых правительством ограничений, — заявила премьер-министр Санна Марин.

Запрет на пересечение границ региона Уусимаа остается в силе до 19 апреля.

Ограничения на проведение массовых мероприятий и работы ресторанов продлятся до 31 мая.

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Правительство готовит введение дополнительных ограничений на пересечение государственных границ на севере и западе.

Пассажирское движение по морю будет остановлено, позволено только грузовые перевозки.

С начала эпидемии коронавируса в Финляндии умерли 13 человек, заражены — 1313.

Как писали Факты ICTV, 30 марта о продлении карантина на две недели объявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Также карантинные ограничения продлила Франция.

Источник: Yle