Правительство Финляндии сообщило о продлении карантина в стране на месяц.
Принятые ранее меры показали свою эффективность, поэтому ограничения будут продлены.
— Серьезность эпидемии коронавируса в Финляндии требует продолжения принятых правительством ограничений, — заявила премьер-министр Санна Марин.
Запрет на пересечение границ региона Уусимаа остается в силе до 19 апреля.
Ограничения на проведение массовых мероприятий и работы ресторанов продлятся до 31 мая.
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Правительство готовит введение дополнительных ограничений на пересечение государственных границ на севере и западе.
Пассажирское движение по морю будет остановлено, позволено только грузовые перевозки.
С начала эпидемии коронавируса в Финляндии умерли 13 человек, заражены — 1313.
Как писали Факты ICTV, 30 марта о продлении карантина на две недели объявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Также карантинные ограничения продлила Франция.
Источник: Yle