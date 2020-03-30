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Факты / Мир

Италия продлевает карантин до 12 апреля

Правительство Италии продлевает карантин на две недели.

Об этом объявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

— Нельзя снижать бдительность и питать себя иллюзиями, — сказал министр.

Читайте: «Экстраординарное» выздоровления: 101-летний итальянец вылечился от коронавируса

С начала пандемии в Италии 101 739 человек заболели коронавирусом Covid-19. Умерло 11591 больных.

Напомним, Италия обогнала Китай и стала второй страной в мире по количеству больных коронавирусом. На первом месте находятся США.

Источник: Rai2

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