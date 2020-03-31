Фінляндія продовжила карантин до 13 травня

Уряд Фінляндії повідомив про продовження карантинних обмежень у країні на місяць.

Вжиті раніше заходи показали свою ефективність, тому обмеження будуть продовжені.

– Серйозність епідемії коронавірусу у Фінляндії вимагає продовження прийнятих урядом обмежень, – заявила прем’єр-міністр Санна Марін.

Заборона на перетин кордонів регіону Уусімаа залишається в силі до 19 квітня.

Обмеження на проведення масових заходів і роботи ресторанів триватимуть до 31 травня.

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Уряд готує введення додаткових обмежень на перетин державних кордонів на півночі і заході.

Пасажирський рух по морю буде зупинений, дозволять тільки вантажні перевезення.

З початку епідемії коронавірусу у Фінляндії померли 13 людей, заражені – 1313.

Як писали Факти ICTV, 30 березня про продовження карантину на два тижні оголосив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

Також карантині обмеження продовжила Франція.

Джерело: Yle