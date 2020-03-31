Фінляндія продовжила карантин до 13 травня

Уряд Фінляндії повідомив про продовження карантинних обмежень у країні на місяць.
Вжиті раніше заходи показали свою ефективність, тому обмеження будуть продовжені.
– Серйозність епідемії коронавірусу у Фінляндії вимагає продовження прийнятих урядом обмежень, – заявила прем’єр-міністр Санна Марін.
Заборона на перетин кордонів регіону Уусімаа залишається в силі до 19 квітня.
Обмеження на проведення масових заходів і роботи ресторанів триватимуть до 31 травня.
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Уряд готує введення додаткових обмежень на перетин державних кордонів на півночі і заході.
Пасажирський рух по морю буде зупинений, дозволять тільки вантажні перевезення.
З початку епідемії коронавірусу у Фінляндії померли 13 людей, заражені – 1313.
Як писали Факти ICTV, 30 березня про продовження карантину на два тижні оголосив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.
Також карантині обмеження продовжила Франція.
Джерело: Yle