Трамп заявил о возможном ужесточении карантинних мер в США

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении федеральных правил социального дистанцирования.
Трамп отметил, что ограничения на поездки в Китай и Европу остаются в силе.
Президент США обратился к американцам с просьбой придерживаться карантинных мер, чтобы победить коронавирус.
Читайте: Медоборудование и лекарства: Ермак обсудил с послами ЕС помощь Украине
— Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне. Каждый гражданин, семья и бизнес играют роль в остановке вируса, — сказал Трамп.
В то же время ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, заявил, что новую вспышку коронавируса ожидает осенью.
К слову, Украина получит более $1,2 млн медицинской и гуманитарной помощи от Соединенных штатов Америки для борьбы против распространения коронавируса.