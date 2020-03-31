Трамп заявил о возможном ужесточении карантинних мер в США

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении федеральных правил социального дистанцирования.

Трамп отметил, что ограничения на поездки в Китай и Европу остаются в силе.

Президент США обратился к американцам с просьбой придерживаться карантинных мер, чтобы победить коронавирус.

Читайте: Медоборудование и лекарства: Ермак обсудил с послами ЕС помощь Украине

— Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне. Каждый гражданин, семья и бизнес играют роль в остановке вируса, — сказал Трамп.

В то же время ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, заявил, что новую вспышку коронавируса ожидает осенью.

К слову, Украина получит более $1,2 млн медицинской и гуманитарной помощи от Соединенных штатов Америки для борьбы против распространения коронавируса.