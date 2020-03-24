Медоборудование и лекарства: Ермак обсудил с послами ЕС помощь Украине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами стран Группы семи и ЕС ситуацию с распространением коронавируса в Украине и мире.

Стороны обсудили вопрос предоставления Украине помощи в виде медицинского оборудования и лекарственных средств.

Ермак отметил, что президент Украины ежедневно проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами на тему коронавируса.

Собеседники высоко оценили усилия украинской власти в контексте принятия мер по противодействию распространению коронавируса в Украине.

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Также во время встречи был поднят вопрос ситуации с безопасностью на Донбассе. Ермак рассказал представителям стран Группы семи и ЕС о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минздрава Илья Емец в посольстве Китая открыли телемост с ведущими китайскими врачами.