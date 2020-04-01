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Факты / Мир

Lamborghini запускает выпуск медицинских масок

Компания Automobili Lamborghini объявила о старте выпуска медицинских масок, чтобы таким образом помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

На своем заводе в городе Сант-Агата-Болоньезе намерены производить 1 тыс. масок в день, а также с помощью 3D-принтеров — более 200 единиц в день другого защитного оборудования для медиков.

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— В экстренной ситуации, мы считаем, что обязаны сделать конкретный вклад в общее дело, — отметил президент Automobili Lamborghini Стефано Доменикали.

Производством масок будет опекаться цех, в котором занимаются обработкой салонов автомобилей Lamborghini.

Ранее Факты ICTV писали, как бизнес в мире и Украине борется с пандемией. По всему миру большие и малые компании мобилизуют свои производства под нужды для борьбы с пандемией.

Источник: Automobili Lamborghini

Фото: Dreamstime

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