Бизнес переходит на медицинские рельсы. По всему миру большие и малые компании мобилизуют свои производства под нужды для борьбы с пандемией.

У заместителя директора Укрспирта Сергея Блескуна кипа договоров с десятком компаний, которые уже заказали технический спирт. Специалисты подсчитали: в самый разгар пандемии коронавируса Украина нуждается в 4 млн литрах антисептика. Но в отличие от Европы, в Украине на технический спирт действует акциз.

Акциз должны снять на ближайшем заседании Верховной Рады. А чтобы не было дефицита жидкости, к 14 работающим заводам в апреле Укрспирт подключает еще семь.

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Ветеран войны на востоке Украины Александр Буйволюк собственноручно разработал дезинфицирующее устройство для верхней одежды, чем-то напоминающее рамки металлоискателя. Сейчас пилотная рамка стоит у ворот одного из жилых комплекса. Его владельцы согласились оплатить материалы. Александр считает, что такой дизбарьер не помешал бы аптекам и супермаркетам.

Борьба с коронавирусом объединила людей совершенно разных отраслей бизнеса. Так, одна из автозаправочных сетей предложила бесплатно предоставлять горючее для карет скорой помощи. Предприниматель из города Сумы Семен Стадник бесплатно раздает людям маски. Их сшили добровольцы в его мастерской. До карантина там ремонтировали одежду.

К волонтерскому движению присоединилась и индустрия моды. Известный украинский дизайнер Светлана Бевза, чью одежду носят мировые звезды кино и шоу-бизнеса, запустила производство защитных комбинезонов для медиков.

Экстренно перестроила свое производство и швейная фабрика в Чернигове. Вместо шифоновых платьев и трикотажных костюмов — медицинские костюмы.

Работа кипит и в оборонном секторе: государственное предприятие в Николаеве Заря Машпроект, которое входит в состав Укроборонпрома, возобновило производство медицинского кислорода. Директор уверяет: его бесплатно будут предоставлять инфекционным отделениям и больницам скорой помощи.

Производить аппараты искусственной вентиляции легких отныне взялись во всем мире. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неделю назад попросил технических гигантов Rolls Royce и JCB специально переориентировать свои мощности. То же и в США — Дональд Трамп недавно объявил, что американские автоконцерны получают зеленый свет на производство медицинского оборудования.

А вот Илон Макс занялся масками — его космическая компания всю неделю выпускала средства защиты и антисептики. Задачу положили на отдел производства скафандров.

Крупнейшая украинская образовательная платформа Prometheus предложила учителям, выпускникам и студентам более 100 бесплатных онлайн-курсов для эффективного дистанционного обучения. Особенно популярным стал курс Факты против мифов о коронавирусе, который подготовили в рекордные сроки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает малый бизнес в условиях карантина.