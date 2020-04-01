Lamborghini запускає випуск медичних масок

Компанія Automobili Lamborghini оголосила про старт випуску медичних масок, аби у такий спосіб допомогти Італії у боротьбі з коронавірусом.

На своєму заводі в місті Сант-Агата-Болоньєзе мають намір виробляти 1 тис. масок у день, а також, за допомогою 3D-принтерів – понад 200 одиниць у день іншого захисного обладнання для медиків.

Читайте: Як правильно носити медичну маску та чим її замінити

– У екстреній ситуації, що склалася, ми вважаємо, що зобов’язані зробити конкретний внесок до загальної справи, – зазначив президент Automobili Lamborghini Стефано Доменікалі.

Виробництвом масок опікуватиметься цех, в якому займаються обробкою салонів автомобілів Lamborghini.

Раніше Факти ICTV писали, як бізнес у світі та Україні бореться з пандемією. По всьому світу великі й малі компанії мобілізують свої виробництва під потреби для боротьби з пандемією.

Джерело: Automobili Lamborghini