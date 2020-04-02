Туристический сезон в 2020 году в Турции могут отложить на конец мая из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Такую ситуацию прогнозирует министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

— Трезво оценивая ситуацию, мы можем перенести начало туристического сезона на конец мая. Все, что происходит сейчас в мире, указывает на это, — заявил министр в эфире одного из турецких телеканалов.

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По словам главы Мехмета Эрсоя, в этом году Турция планирует принять не менее 58 млн туристов.

11 марта из-за ситуации с коронавирусом министр призвал турецкие отели перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

CNN TÜRK’te Dicle Canova’nın canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin konuları değerlendiriyoruz. pic.twitter.com/AwCiasGWWW — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 2, 2020

По состоянию на 2 апреля в Турции зарегистрировано 15 679 случаев инфицирования Covid-19.

Факты ICTV продолжают следить за ситуацией и ежедневно публикуют обновленную карту распространения коронавируса онлайн.

Источник: CNN Turk