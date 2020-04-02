PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Турция переносит открытие туристического сезона на конец мая

Туристический сезон в 2020 году в Турции могут отложить на конец мая из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Такую ситуацию прогнозирует министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

— Трезво оценивая ситуацию, мы можем перенести начало туристического сезона на конец мая. Все, что происходит сейчас в мире, указывает на это, — заявил министр в эфире одного из турецких телеканалов.

Читайте: Турция не будет применять санкций к украинцам, которые не смогли уехать из страны

По словам главы Мехмета Эрсоя, в этом году Турция планирует принять не менее 58 млн туристов.

11 марта из-за ситуации с коронавирусом министр призвал турецкие отели перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

По состоянию на 2 апреля в Турции зарегистрировано 15 679 случаев инфицирования Covid-19.

Факты ICTV продолжают следить за ситуацией и ежедневно публикуют обновленную карту распространения коронавируса онлайн.

Источник: CNN Turk

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка