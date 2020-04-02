По состоянию на 2 апреля в мире коронавирусом инфицировано 937 567 человек. Из них излечилось 193 770 человек, а 47 256 пациентов умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 216 721 больной, из которых 5 102 умерли.

На втором месте уже оказалась Италия — там заразились 110 574 человека, одновременно вылечилась уже 16 847 пациентов, а умерло 13 155 больных.

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Китай, где зародилась болезнь опустился на четвертую строчку, там среди 82 394 инфицированных 3 310 человек умерли, зато 76 426 пациентам удалось выздороветь.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировали 645 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 17 человек. Всего 10 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.