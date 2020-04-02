Туристичний сезон у 2020 році в Туреччині можуть відкласти на кінець травня через пандемію коронавірусу Covid-19.

Таку ситуацію прогнозує міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

– Тверезо оцінюючи ситуацію, ми можемо перенести початок туристичного сезону на кінець травня. Все, що відбувається зараз у світі, вказує на це, – заявив міністр в ефірі одного з турецьких телеканалів.

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За словами глави Мехмета Ерсоя, цьогоріч Туреччина планує прийняти щонайменше 58 млн туристів.

Нещодавно через ситуацію з коронавірусом міністр закликав турецькі готелі перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

CNN TÜRK’te Dicle Canova’nın canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin konuları değerlendiriyoruz. pic.twitter.com/AwCiasGWWW — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 2, 2020

Станом на 2 квітня у Туреччині зареєстровано 15 679 випадків інфікування Covid-19.

Факти ICTV продовжують стежити за ситуацією та щоденно публікують оновлену карту поширення коронавірусу онлайн.

Джерело: CNN Turk