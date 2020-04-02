В Чехии министр заплатил $400 штрафа за то, что был без маски на видеоконференции

В Чехии министр внутренних дел Ян Гамачек заплатил штраф за то, что снял маску во время видеоконференции в зале, где находились люди.

— Сегодня в Twitter появилась фотография с видеоконференции, где у меня нет маски. Я не собираюсь оправдываться, это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 тыс. крон ($400 – Ред.) на счет больницы Motol, — написал он.

К слову, на фото маски нет не только у Гамачека. Во время видеоконференции без маски была министр труда Яна Малачова и заместитель главы МИД Алеш Хмелар.

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Na twitteru se dnes objevila fotografie z videokonference, kde nemám roušku. Nebudu se vymlouvat, byla to chyba, pravidla platí pro každého. Odeslal jsem 10 tisíc korun jako dar FN Motol. pic.twitter.com/NrgwnimVc8 — Jan Hamáček (@jhamacek) April 1, 2020

Напомним, 12 марта правительство Чехии объявило чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, оно продлится 30 дней.