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Факты / Мир

В Чехии министр заплатил $400 штрафа за то, что был без маски на видеоконференции

В Чехии министр внутренних дел Ян Гамачек заплатил штраф за то, что снял маску во время видеоконференции в зале, где находились люди.

— Сегодня в Twitter появилась фотография с видеоконференции, где у меня нет маски. Я не собираюсь оправдываться, это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 тыс. крон ($400 – Ред.) на счет больницы Motol, — написал он.

К слову, на фото маски нет не только у Гамачека. Во время видеоконференции без маски была министр труда Яна Малачова и заместитель главы МИД Алеш Хмелар.

Читайте: Чехия ввела карантин на всей территории страны

Напомним, 12 марта правительство Чехии объявило чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, оно продлится 30 дней.

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