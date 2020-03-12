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Чехия и Колумбия объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

12 марта правительство Чехии объявило чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

По предварительным данным, оно продлится 30 дней.

Специальный режим, начиная с полуночи 13 марта, будет действовать на границах страны с Австрией и Германией.

При таких ограничений люди смогут въехать или выехать на территорию Чехии только через 11 пограничных переходов.

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В правительстве добавили, что полное закрытие границ страны было бы слишком сложной задачей.

В стране будет действовать запрет собраний более 30 человек. Все кафе и рестораны будут работать исключительно до 20:00.

По состоянию на 12 марта в Чехии зарегистрировали 94 случая заболевания коронавирус Covid-19. Большинство было обнаружено в Праге.

В Колумбии также было введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил президент государства Иван Дуке Маркес.

Он заявил, что его команда разработает комплекс экономических мер для смягчения последствий пандемии коронавируса в секторах туризма и авиации.

Напоминаем, в МИД призвали украинцев отменить свои путешествия в Турцию, Египет и еще 9 стран.

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