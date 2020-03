12 марта правительство Чехии объявило чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

По предварительным данным, оно продлится 30 дней.

Специальный режим, начиная с полуночи 13 марта, будет действовать на границах страны с Австрией и Германией.

При таких ограничений люди смогут въехать или выехать на территорию Чехии только через 11 пограничных переходов.

В правительстве добавили, что полное закрытие границ страны было бы слишком сложной задачей.

В стране будет действовать запрет собраний более 30 человек. Все кафе и рестораны будут работать исключительно до 20:00.

По состоянию на 12 марта в Чехии зарегистрировали 94 случая заболевания коронавирус Covid-19. Большинство было обнаружено в Праге.

