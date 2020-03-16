Чехия ввела карантин на всей территории страны

Чехия из-за распространения коронавируса решила ввести карантин на всей территории страны с 16 до 24 марта.

Все новые ограничения направлены на минимизацию межличностных контактов между людьми в нерабочее время.

Кроме того, с 16 до 20 марта временно прекращено предоставление консульских услуг в консульском отделе при посольстве Украины в Чешской Республике.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (потеря паспорта, несчастные случаи) граждан попросили обращаться по телефонам +420 222 995 117, +420 702 025 464 (с 08.00 до 17.00) или письменно на email [email protected]

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Также правительство страны ограничивает свободное передвижение людей в городе и между городами без необходимости. Это означает, что разрешено передвигаться к месту работы и обратно, на самые необходимые закупки, в больницу.

Кроме того, запрещается скопления людей на улице, в частности, в парках или у магазинов, деятельность несертифицированных служб такси.

Напомним, 12 марта правительство Чехии объявило чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, оно продлится 30 дней.