Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления.

— Будь здоров, Борис Джонсон! Мы все с тобой и желаем быстрого выздоровления! Вместе мы это преодолеем! — написал он в своем Twitter в понедельник утром.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

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Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса, в ночь на понедельник был доставлен в больницу.

Ожидается, что там Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы.

Госпитализация проведена по совету его лечащего врача, констатировавшего, что 55-летний Джонсон никак не идет на поправку: в частности, у пациента до сих пор держится высокая температура.