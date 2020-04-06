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Факты / Мир

Мы все с тобой! Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления.

— Будь здоров, Борис Джонсон! Мы все с тобой и желаем быстрого выздоровления! Вместе мы это преодолеем! — написал он в своем Twitter в понедельник утром.

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Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса, в ночь на понедельник был доставлен в больницу.

Ожидается, что там Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы.

Госпитализация проведена по совету его лечащего врача, констатировавшего, что 55-летний Джонсон никак не идет на поправку: в частности, у пациента до сих пор держится высокая температура.

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