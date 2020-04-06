Все американцы молятся за него: Трамп о госпитализации Джонсона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал госпитализацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
— Я хочу передать наилучшие пожелания от нашей нации премьеру Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него, он мой друг и большой джентльмен.
Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо, — отметил Трамп.
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President @realDonaldTrump expressed America’s well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv
— The White House (@WhiteHouse) April 6, 2020
Напомним, вечером 5 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали в лондонскую больницу через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.