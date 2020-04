Все американцы молятся за него: Трамп о госпитализации Джонсона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал госпитализацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Читайте: На фоне распространения коронавируса: королева Елизавета II вручила награды в перчатках

President @realDonaldTrump expressed America’s well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv

— The White House (@WhiteHouse) April 6, 2020