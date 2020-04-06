Все американцы молятся за него: Трамп о госпитализации Джонсона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал госпитализацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

— Я хочу передать наилучшие пожелания от нашей нации премьеру Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него, он мой друг и большой джентльмен.

Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо, — отметил Трамп.