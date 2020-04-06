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Факти / Світ

Ми всі з тобою! Зеленський побажав Джонсону швидкого одужання

Президент України Володимир Зеленський побажав прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону якнайшвидшого одужання.

– Будь здоровим, Борис Джонсон! Ми всі з тобою і бажаємо швидкого одужання! Разом ми це подолаємо! – написав він у своєму Twitter в понеділок вранці.

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Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, який проходить лікування від коронавірусу, в ніч на понеділок був доставлений у лікарню.

Очікується, що там Джонсон пройде медобстеження і здасть аналізи.

Госпіталізація проведена за порадою його лікаря, який констатував, що 55-річний Джонсон ніяк не йде на поправку: зокрема, у пацієнта досі тримається висока температура.

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