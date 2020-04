Президент України Володимир Зеленський побажав прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону якнайшвидшого одужання.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020