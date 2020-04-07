Почему США лидируют по количеству больных Сovid-19: Трамп назвал свою причину

США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом, потому что в стране проводится более массовое тестирование, ежели в других странах.

Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

— Есть страны, в которых заболевших больше. Просто чем больше вы проводите тестов, тем больше случаев вы выявляете, — отметил Трамп.

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Он добавил, что в США протестировали более 1 млн человек на наличие коронавируса.

По его словам, никто в мире не проводит сейчас тестирование более интенсивно.

Ранее Факты ICTV писали, что США на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса — 368 079 больных, из которых 10 923 умерли.