В Южной Корее хотят контролировать самоизоляцию электронными браслетами

Южная Корея обдумывает использование электронных браслетов, чтобы люди в самоизоляции не выходили на улицу.

Такая идея появилась на фоне опасений относительно большого количества лиц, нарушающих правила карантина.

— Большинство людей придерживаются режима самоизоляции, однако некоторые лица все же покидают свои места карантина, — отмечает чиновник Минздрава Юн Тэ-хо.

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Правительство уже приказало людям в самоизоляции загрузить специальное приложение для слежения за их передвижением. Однако некоторые лица выходят на улицу, оставляя свой телефон дома или выключая систему GPS.

Полиция обнаружила 75 таких нарушителей, против шести из них открыли уголовное производство.

На данный момент в Южной Корее зарегистрирован 10 331 подтвержденный случай коронавируса.

Источник: Yonhap