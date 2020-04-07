У Південній Кореї хочуть контролювати самоізоляцію електронними браслетами

Південна Корея обмірковує використання електронних браслетів, аби люди у самоізоляції не виходили на вулицю.

Така думка з’явилась на тлі побоювання щодо великої кількості осіб, які порушують правила й поширення коронавірусу.

– Більшість людей дотримуються режиму самоізоляції, проте деякі особи все ж таки залишають свої місця карантину, – зазначає чиновник МОЗ Юн Те-хо.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Уряд вже наказав людям у самоізоляції завантажити спеціальний додаток, для стеження за їхнім рухом. Однак деякі особи виходять на вулицю, залишаючи свій телефон вдома або вимикають систему GPS.

Поліція виявила 75 таких порушників, проти шести з них відкрили кримінальне провадження.

Нині у Південній Кореї зареєстровано 10 331 підтверджений випадок коронавірусу.

Джерело: Yonhap