По состоянию на 7 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 347 676 человек. Из них излечилось 277 331 человек, а 74 744 пациентов умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 368 079.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 136 675 человек, умер 13 341 больной.

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Китай сообщил 7 апреля о отсутствии смертей от коронавируса — это впервые с начала публикации ежедневных данных в январе 2020 года. В целом в Китае 82 697 человек инфицированы Covid-19, 3 335 из них умерли, еще 77 393 — полностью выздоровели.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировали 1 462 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 45 человек. Всего 28 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.