Берни Сандерс покинул президентскую гонку в США — СNN

Кандидат в президенты США Берни Сандерс сообщил, что завершает свою президентскую кампанию.

Сандерс заявил об уходе во время видеозвонка своей команде, сообщает СNN.

Берни Сандерс боролся за пост кандидата в президенты от Демократической партии. Его противником был бывший вице-президент США Джо Байден.

В марте Байден одержал победу на демократических праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне.

Читайте: Кто станет оппонентом Трампа? Байден вернул себе лидерство среди демократов

Единственным претендентом от Демократической партии остается Джо Байден.

Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп одержал победу на праймериз в четырех штатах.