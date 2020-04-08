Берни Сандерс покинул президентскую гонку в США — СNN

Кандидат в президенты США Берни Сандерс сообщил, что завершает свою президентскую кампанию.
Сандерс заявил об уходе во время видеозвонка своей команде, сообщает СNN.
Берни Сандерс боролся за пост кандидата в президенты от Демократической партии. Его противником был бывший вице-президент США Джо Байден.
В марте Байден одержал победу на демократических праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне.
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Единственным претендентом от Демократической партии остается Джо Байден.
Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп одержал победу на праймериз в четырех штатах.