Допустили много ошибок: Трамп раскритиковал работу ВОЗ во время пандемии

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео обвинили Всемирную организацию здравоохранения в ошибочных действиях во время кризиса, вызванного коронавирусом.

Теперь США пересматривают объем финансирования ВОЗ, поскольку не видят ожидаемого результата.

Об этом 9 апреля заявил журналистам госсекретарь Майк Помпео.

— Сейчас мы пересматриваем объем финансирования Всемирной организации здравоохранения. Организации должны работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают. В случае с ВОЗ мы не видим, что она добилась того, чего должна была, — указал он.

Однако Вашингтон пока не настаивает на смене руководства организации.

— Это не то время, чтобы совершать подобные замены. Будет много времени для того, чтобы оглянуться и посмотреть, как ВОЗ выполняет свою работу, — отметил Помпео.

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Президент США Дональд Трамп добавил, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай — только $42 млн.

— Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно финансировать. В ВОЗ допустили много ошибок, — подчеркнул он.

Трамп уже заявлял, что задумывается о прекращении финансирования ВОЗ. Он отметил, что организация ошиблась по многим вопросам и занимала крайне “прокитайскую позицию” во время распространения коронавируса.

В ВОЗ осудили идею президента США сократить финансирование, назвав ее неуместной в период пандемии.

Напомним, 7 апреля Украина получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин.