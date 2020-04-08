Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин – Шмыгаль

7 апреля Украина получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Поэтому подчеркиваю: в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений, – сказал он.

Шмыгаль добавил, что в перспективе правительство планирует ослабить карантинные ограничения, которые действуют сейчас.

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По его словам, о подобных мерах можно будет говорить в мае.

— Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости Covid-19 в Украине. Уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены, – подчеркнул он.

Премьер добавил, что правительство проинформирует общественность об этом решении.

Напомним, карантин в Украине введен до 24 апреля. Для предотвращения распространения коронавируса с 6 апреля правительство усилило ограничения.

С 6 апреля нельзя находиться в общественных местах без масок или респираторов, посещать спортивные и детские площадки, самовольно прекращать обсервацию. В случае выхода на улицу необходимо брать с собой документы, удостоверяющие личность.