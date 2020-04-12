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Премьера Британии Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее подтвердили коронавирус, выписали из больницы.

Однако пока он не сможет вернуться к своей работе, поскольку продолжит лечение дома.

К слову, ранее Борис Джонсон находился в больнице в отделении интинсивнои терапии.

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Напомним, коронавирус у Бориса Джонсона диагностировали 27 марта. Сначала он находился на самозоляции и руководил делами с помощью видеосвязи.

Однако, когда состояние британского премьера в больнице ухудшилось, он попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его.

Источник: Sky News

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