Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого раніше підтвердили коронавірус, виписали з лікарні.
Однак поки він не зможе повернутися до своєї роботи, оскільки продовжить лікування вдома.
До слова, раніше Борис Джонсон перебував у лікарні у відділенні інтинсивної терапії.
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Нагадаємо, коронавірус у Бориса Джонсона діагностували 27 березня. Спочатку він перебував на самозоляції і керував справами за допомогою відеозв’язку.
Однак, коли стан британського прем’єра у лікарні погіршився, він попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба замінити його.
Джерело: Sky News