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Прем’єра Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні

Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого раніше підтвердили коронавірус, виписали з лікарні.

Однак поки він не зможе повернутися до своєї роботи, оскільки продовжить лікування вдома.

До слова, раніше Борис Джонсон перебував у лікарні у відділенні інтинсивної терапії.

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Нагадаємо, коронавірус у Бориса Джонсона діагностували 27 березня. Спочатку він перебував на самозоляції і керував справами за допомогою відеозв’язку.

Однак, коли стан британського прем’єра у лікарні погіршився, він попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба замінити його.

Джерело: Sky News

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