Цены на нефть в США упали до 21-летнего минимума

Цена на американскую нефть упала до уровня, невиданного с 1 999 года, так как спрос иссякает и запасы заканчиваются.

Цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI), эталона для американской нефти, упала на 14% до $15,65 на торгах в Азии в понедельник.

Рынок нефти оказался под сильным давлением во время пандемии коронавируса с огромным падением спроса.

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Американские хранилища сейчас пытаются справиться с избытком нефти, что еще больше ослабляет цены.

Нефтяная промышленность боролась с растущим спросом и борьбой между производителями за сокращение производства.

Ранее в этом месяце члены ОПЕК и его союзники наконец-то договорились о рекордной сделке по сокращению мирового производства примерно на 10%.

Эта сделка была самым крупным сокращением добычи нефти, которое когда-либо было согласовано.