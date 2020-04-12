Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки.

Это подтвердил ряд стран. Так, кувейтский министр уточнил, что соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки с 1 мая.

Также подписание подтвердили Минэнерго Казахстана, Мексика и Иран.

Это крупнейшее в истории сокращение добычи нефти.

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Напомним, ранее страны ОПЕК+ по итогам переговоров объявили, что подтверждают свои планы по постепенному снижению нефтедобычи в 2020-2022 годах.

Так, в мае-июне планировалось снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки, до конца 2020 года скорректировать нефтедобычу до 8 млн баррелей в сутки, а затем, к 30 апреля 2022 — до 6 млн баррелей в сутки.