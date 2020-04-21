Цены на нефть не будут долго держаться на рекордно низких уровнях.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

— Это краткосрочное явление. Ситуация будет нормализоваться и сектор энергетики будет в порядке, — отметил Трамп.

По его словам, цены на нефть примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель.

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Отвечая на вопрос, был бы он готов сейчас приостановить ввоз в США саудовской нефти, Трамп отметил, что изучит ситуацию.

Ранее Факты ICTV писали, что цена на нефть марки WTI 20 апреля опустилась ниже 0 долларов. Это исторический минимум с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году.