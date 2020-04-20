Цена на нефть марки WTI 20 апреля опустилась ниже 0 долларов. Это исторический минимум с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ​​июне снизились на 20%, до $20,8 за баррель.

По состоянию на 22.00 стоимость нефти снизилась до рекордных минус $37,63 за баррель, став отрицательной впервые в истории. Это означает, что производители платят покупателям за то, что они забирают нефть.

Читайте: Цены на нефть в США упали до 21-летнего минимума

К слову, ранее Факты ICTV писали, что цена нефти WTI достигла нуля. Такая ситуация сложилась на фоне опасений за переполнение американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Источник: Лондонская биржа ICE