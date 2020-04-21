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Факты / Мир

Цена нефти: США закачает в нефтехранилища 75 млн баррелей

Соединенные Штаты Америки заполнят свои стратегические нефтяные хранилища.

Об этом говорит президент США Дональд Трамп.

В нефтехранилища планируется закачать 75 млн баррелей нефти. Таким образом их полностью заполнят.

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— Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. Мы сможем полностью заполнить нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене, — говорит Трамп.

Ранее Факты ICTV писали, что цена нефти WTI достигла нуля. Такая ситуация сложилась на фоне опасений за переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Источник: ВВС

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