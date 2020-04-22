Северная Корея готовит на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон на случай экстренных ситуаций.

Об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на южнокорейские, американские и японские источники.

Так, на пленарном заседании центрального комитета трудовой партии Северной Кореи в 2019 году было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына или если он не сможет управлять страной по другим причинам, всю власть передать его сестре Ким Е Чжон.

Биография Ким Е Чжон

Ким Е Чжон — политический и государственный деятель в Северной Корее, является директором Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) с 2015 года и кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК с 2017 года. Также она является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына. Именно Ким Е Чжон называют правопреемницей лидера страны.

Ким Е Чжон родилась 26 сентября 1987 года в Пхеньяне. С 1996 по 2000 год училась со своим братом Ким Чен Ыном в Швейцарии. После этого она училась в Военном университете им. Ким Ир Сена.

В январе 2015 года она вышла замуж за Чой Сонга — сына правительственного чиновника.

До 2012 года она попадала в объектив фотокамер, однако никто особым образом на нее не обращал внимания. Первое время ее даже не могли идентифицировать на фото.

В начале 2012 года она получила должность в Комиссии по национальной обороне в качестве менеджера по туризму. Впервые была официально упомянута 9 марта 2014 года, когда она сопровождала своего брата на голосовании в Верховное народное собрание КНДР.

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В январе 2014 года она стала заведующей 54-м отделом ТПК, в задачи которого входит материальное обеспечение вооруженных сил. В том же году избрана депутатом Верховного народного собрания.

28 ноября 2014 года она была назначена заместителем начальника отдела пропаганды и агитации ЦК ТПК. Уже в июле 2015 года сменила Ким Ки Нам на руководящем посту отдела.

Также сообщает, что именно Ким Е Чжон занимается пиаром своего брата, а также организовывает все важные мероприятия в Северной Корее.

9 февраля 2018 года Ким Е Чжон присутствовала на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, Республика Корея. Это был первый случай, когда член правящей династии Ким посетил Южную Корею после Корейской войны.

Также она сопровождала Ким Чен Ына на саммите КНДР-США в июне 2018 года и феврале 2019 года.

Напомним, лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделали операцию из-за кардиоваскулярного заболевания. Сейчас Ким восстанавливается на своей вилле. Состояние здоровья лидера Северной Кореи якобы ухудшилось из-за ожирения, переутомления и курения.